Выбежавший на поле лось прервал футбольный матч

В США лось прервал детский футбольный матч, пишет UPI. Животное выбежало на поле в разгар матча.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Как рассказала Барбара Аллен, чей сын принимал участие в матче, лось вышел со стороны жилых домов, стоявших у футбольного поля. Дети, увидев крупного зверя, разбежались по сторонам в поисках укрытия. По словам женщины, животное выглядело больше растерянным, чем агрессивным.

«Я не думаю, что лось понимал, что делать, когда вышел на поле, где были все эти кричащие дети и родители, пытающиеся спрятать их», — добавила Барбара.

Американка рассказала, что позже лось убежал обратно, а в результате инцидента никто не пострадал — матч был продолжен. Местные власти пока не прокомментировали ситуацию.