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2 часа назад

В США выбежавший на поле лось прервал футбольный матч

Газета.Ru

В США лось прервал детский футбольный матч, пишет UPI. Животное выбежало на поле в разгар матча.

Выбежавший на поле лось прервал футбольный матч
Фото: Газета.руГазета.ру

Как рассказала Барбара Аллен, чей сын принимал участие в матче, лось вышел со стороны жилых домов, стоявших у футбольного поля. Дети, увидев крупного зверя, разбежались по сторонам в поисках укрытия. По словам женщины, животное выглядело больше растерянным, чем агрессивным.

«Я не думаю, что лось понимал, что делать, когда вышел на поле, где были все эти кричащие дети и родители, пытающиеся спрятать их», — добавила Барбара.

Американка рассказала, что позже лось убежал обратно, а в результате инцидента никто не пострадал — матч был продолжен. Местные власти пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее медведь вышел в российской поселок и прогулялся по нему в вечернее время. Но на людей внимание он не обратил.

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