Плющенко объяснил, почему пока не играет в футбол в Медиалиге

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко взял паузу в футбольных тренировках и играх за команду Медиалиги, так как он более комфортно чувствует себя на ледовой площадке. Об этом Плющенко рассказал журналистам в пятницу.

"Я создал свою хоккейную команду "Союз чемпионов", мы играем в Любительской хоккейной лиге, играем здорово - три матча выиграли, буквально в воскресенье следующий матч. По футболу пока пауза, все-таки травмоопасный вид спорта, моя стихия больше ледовая", - сказал Плющенко.

12 июля Плющенко сообщил ТАСС о том, что пройдет просмотр в одной из команд в Winline - Медийной футбольной лиге, где может сыграть на позиции крайнего нападающего. В этот же день команда "Broke Boys" в телеграм-канале сообщила, что провела переговоры с двукратным олимпийским чемпионом. 2 августа была анонсирована пресс-конференция с участием новичков команды, среди которых был Плющенко. 3 августа двукратный олимпийский чемпион получил травму паха во время матча медиалиги.