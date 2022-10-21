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2 часа назад

Плющенко объяснил, почему пока не играет в футбол в Медиалиге

ТАССиещё 1

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко взял паузу в футбольных тренировках и играх за команду Медиалиги, так как он более комфортно чувствует себя на ледовой площадке. Об этом Плющенко рассказал журналистам в пятницу.

Плющенко объяснил, почему пока не играет в футбол в Медиалиге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я создал свою хоккейную команду "Союз чемпионов", мы играем в Любительской хоккейной лиге, играем здорово - три матча выиграли, буквально в воскресенье следующий матч. По футболу пока пауза, все-таки травмоопасный вид спорта, моя стихия больше ледовая", - сказал Плющенко.

12 июля Плющенко сообщил ТАСС о том, что пройдет просмотр в одной из команд в Winline - Медийной футбольной лиге, где может сыграть на позиции крайнего нападающего. В этот же день команда "Broke Boys" в телеграм-канале сообщила, что провела переговоры с двукратным олимпийским чемпионом. 2 августа была анонсирована пресс-конференция с участием новичков команды, среди которых был Плющенко. 3 августа двукратный олимпийский чемпион получил травму паха во время матча медиалиги.

Плющенко 39 лет, он завершил карьеру в марте 2017 года. Фигурист является двукратным олимпийским чемпионом (в мужском одиночном катании и в командном турнире, двукратным серебряным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.

Около спорта,Евгений Плющенко,
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