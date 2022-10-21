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2 часа назад

В Иране высказались о наказании для вышедшей без хиджаба на турнир спортсменки

Lenta.ru

Глава Олимпийского комитета Ирана (ОКИ) Махмуд Хосрави Вафа высказался о наказании для вышедшей без хиджаба на турнир по скалолазанию спортсменки Эльназ Рекаби. Его слова приводит Associated Press.

Озвучено наказание для вышедшей без хиджаба на турнир спортсменки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ей следует продолжать идти по этому пути, чтобы, возможно, пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже», — заявил Вафа.

Глава ОКИ заверил, что в случае Рекаби выступление без хиджаба — небольшая проблема, и добавил, что организация полностью поддерживает спортсменку. Он сказал, что удивлен тем, какое активное обсуждение вызвала эта тема.

19 октября Рекаби объяснила свой поступок.

«Из-за неудачного тайминга и неожиданного призыва взобраться на стену мой головной убор случайно слетел», — рассказала она.

Отмечается, что спортсменка вернулась в Иран, где болельщики встретили ее аплодисментами.

17 октября Рекаби заняла четвертое место на чемпионате Азии-2022 по скалолазанию в Сеуле. Она стала первой за 43 года спортсменкой из Ирана, которая вышла на соревнование с непокрытой головой.

Рекаби — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года. Также в ее активе серебро и две бронзы чемпионатов Азии.

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