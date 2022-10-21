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1 час назад

Тарасова заявила, что ей одинаково интересно и комментировать соревнования, и судить в шоу

ТАСС

Заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой в одинаковой степени интересно как комментировать соревнования, так и судить в ледовом шоу. Об этом она рассказала ТАСС в пятницу.

Тарасова рассказала про соревнования и судейство в шоу
Фото: 

"Это разные вещи, я бы не сравнивала комментаторскую деятельность и судейство в "Ледниковом периоде". Мне интересно и то, и другое. Буду ли я участвовать в следующем выпуске "Ледникового периода"? Наверное, меня увидите. Приходите", - сказала Тарасова.

Тарасова является главным судьей в проекте "Ледниковый период". 17 октября заслуженный тренер СССР заявила ТАСС, что готова комментировать этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве, который пройдет с 21 по 23 октября.

Около спорта,Татьяна Тарасова,
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