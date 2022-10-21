Тарасова рассказала про соревнования и судейство в шоу

"Это разные вещи, я бы не сравнивала комментаторскую деятельность и судейство в "Ледниковом периоде". Мне интересно и то, и другое. Буду ли я участвовать в следующем выпуске "Ледникового периода"? Наверное, меня увидите. Приходите", - сказала Тарасова.