Тарасова рассказала про соревнования и судейство в шоу

Заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой в одинаковой степени интересно как комментировать соревнования, так и судить в ледовом шоу. Об этом она рассказала ТАСС в пятницу.
"Это разные вещи, я бы не сравнивала комментаторскую деятельность и судейство в "Ледниковом периоде". Мне интересно и то, и другое. Буду ли я участвовать в следующем выпуске "Ледникового периода"? Наверное, меня увидите. Приходите", - сказала Тарасова.
Тарасова является главным судьей в проекте "Ледниковый период". 17 октября заслуженный тренер СССР заявила ТАСС, что готова комментировать этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве, который пройдет с 21 по 23 октября.