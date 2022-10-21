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1 час назад

Тренер по дзюдо Игорь Романов ранен в ходе СВО

Елена Прошина

Заслуженный тренер России по дзюдо и наставник олимпийского чемпиона Арсена Галстяна Игорь Романов получил ранение в ходе СВО. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Тренер по дзюдо Игорь Романов ранен в ходе СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, Романов был ранен в результате удара американскими HIMARS в Запорожской области. Тренер получил осколочные ранения спины и других частей тела. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

В конце сентября Романов был мобилизован и определен в пехоту. В учебке он пробыл неделю. Боевое оружие он получил перед самой отправкой к объекту — зоне близ Запорожской АЭС. Там его отряд атаковали РСЗО HIMARS.

Арсен Галстян подтвердил ранение своего тренера. По его словам, Романов сейчас проходит лечение в госпитале.

«Главное, он жив. Сейчас он в госпитале на лечении. Да, он был в СВО, был ранен осколками. Как мы переговорим подробно и все будет известно, я готов буду говорить подробнее», – сказал спортсмен.

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