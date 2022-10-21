Кечинов: многие россияне хотят остаться жить в Узбекистане

«Во-первых, люди сами по себе очень гостеприимные. Во-вторых, Узбекистан — это гастрономический рай: овощи, фрукты, хлеб, лепёшки, национальная кухня. Всё обалденно вкусно и вместе с тем недорого по сравнению с российскими ценами. Наконец, тепло. Очень комфортное место не только для русского — для люб