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2 часа назад

Татьяна Тарасова: «Терюшков все время чем-то недоволен. Ему что, нечем заняться?»

Sports.ru

Татьяна Тарасова отреагировала на слова депутата Госдумы Романа Терюшкова о ледовых шоу.

"Ему что, нечем заняться?" - Тарасова отреагировала на критику
Фото: Sports.ruSports.ru

«Шоу – профанация фигурного катания. Мужчины в женских платьях танцуют! Цель – влиять на молодежь, навязывать фриков как лидеров», – сказал ранее депутат.

«Роман Терюшков все время чем-то недоволен. У нас на телевидении много программ. Могу ему посоветовать, пусть смотрит другую. Ему что, нечем заняться?

Ледовые шоу – это настоящий театр. Если ему не нравятся наш театр, пусть он его не смотрит. Есть люди, которым нравятся ледовые шоу», – сказала Тарасова.

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