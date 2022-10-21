"Ему что, нечем заняться?" - Тарасова отреагировала на критику

«Шоу – профанация фигурного катания. Мужчины в женских платьях танцуют! Цель – влиять на молодежь, навязывать фриков как лидеров», – сказал ранее депутат.

«Роман Терюшков все время чем-то недоволен. У нас на телевидении много программ. Могу ему посоветовать, пусть смотрит другую. Ему что, нечем заняться?

Ледовые шоу – это настоящий театр. Если ему не нравятся наш театр, пусть он его не смотрит. Есть люди, которым нравятся ледовые шоу», – сказала Тарасова.