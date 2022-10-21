Член паралимпийской сборной России похвалила Дмитрия Губерниева

«Дмитрий Губерниев всех нас знает поимённо! Почему он лучший комментатор? Он живёт этим, ему всё это интересно. Приятно, когда человек проявляет профессиональный подход. Дмитрий знает всё: не только результаты, но и матерей, друзей, вообще всё. Это очень круто. Это про

Он сумасшедший, конечно (улыбается). Бывает, что мы пересекаемся где-то в самолёте на десятом перелёте, и там он не такой яркий, как на сцене, но он всегда уделит внимание, спросит, как дела. Человечище, одним словом», — сказала Абдикаримова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Шитихиным и Михаилом Чесалиным.