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17 минут назад

«Он сумасшедший, конечно». Член паралимпийской сборной России похвалила Дмитрия Губерниева

Чемпионат.comиещё 1

Член паралимпийской сборной России лыжница Акжана Абдикаримова поделилась мнением об известном российском комментаторе Дмитрии Губерниеве.

Член паралимпийской сборной России похвалила Дмитрия Губерниева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дмитрий Губерниев всех нас знает поимённо! Почему он лучший комментатор? Он живёт этим, ему всё это интересно. Приятно, когда человек проявляет профессиональный подход. Дмитрий знает всё: не только результаты, но и матерей, друзей, вообще всё. Это очень круто. Это про

Он сумасшедший, конечно (улыбается). Бывает, что мы пересекаемся где-то в самолёте на десятом перелёте, и там он не такой яркий, как на сцене, но он всегда уделит внимание, спросит, как дела. Человечище, одним словом», — сказала Абдикаримова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Шитихиным и Михаилом Чесалиным.

Около спорта,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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