Навка ответила Губерниеву на критику Загитовой

«На мой взгляд, Алина растет и улучшает свои качества в роли ведущей. В этом году она мне еще больше нравится, она стала более уверенной. Алина немножко повзрослела, из девочки превратилась в девушку, она в прекрасной форме, очень красиво выглядит, стала лучше говорить. Так что я не согласна с Дмитрием Губерниевым», – заявила Навка.