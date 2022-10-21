Навка ответила Губерниеву на критику Загитовой

Олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка ответила на критику журналиста Дмитрия Губерниева в сторону Алины Загитовой. Об этом сообщает Metaratings.ru.
«На мой взгляд, Алина растет и улучшает свои качества в роли ведущей. В этом году она мне еще больше нравится, она стала более уверенной. Алина немножко повзрослела, из девочки превратилась в девушку, она в прекрасной форме, очень красиво выглядит, стала лучше говорить. Так что я не согласна с Дмитрием Губерниевым», – заявила Навка.
Она также добавила, что Губерниев критикует Загитову из-за того, что хочет чтобы ведущим телешоу пригласили его.
Ранее Дмитрий Губерниев высказался с критикой в адрес Алины Загитовой. Он заявил, что та не прогрессирует в качестве ведущей телешоу «Ледниковый период», и добавил, что «это просто не ее».