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1 час назад

Навка ответила Губерниеву на критику Загитовой

Елена Прошина

Олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка ответила на критику журналиста Дмитрия Губерниева в сторону Алины Загитовой. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Навка ответила Губерниеву на критику Загитовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На мой взгляд, Алина растет и улучшает свои качества в роли ведущей. В этом году она мне еще больше нравится, она стала более уверенной. Алина немножко повзрослела, из девочки превратилась в девушку, она в прекрасной форме, очень красиво выглядит, стала лучше говорить. Так что я не согласна с Дмитрием Губерниевым», – заявила Навка.

Она также добавила, что Губерниев критикует Загитову из-за того, что хочет чтобы ведущим телешоу пригласили его.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался с критикой в адрес Алины Загитовой. Он заявил, что та не прогрессирует в качестве ведущей телешоу «Ледниковый период», и добавил, что «это просто не ее».

Около спорта,Дмитрий Губерниев,Татьяна Навка,
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