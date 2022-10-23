Кадыров поддержал Петра Яна после его поражения на турнире UFC

«Завершился очередной вечер боев UFC 280 в Абу-Даби. Поздравляю российских бойцов, победивших в поединках. Но, как обычно, не везет с судьями нашему Петру Яну, хотя наш боец показал красивый и тактичный бой. Судьи почему-то решили, что его противник Шон О'Мэлли был увереннее. Но многие, в том числе и зрители турнира с этим не согласны. Петр, ты все равно лучший в своем весе!», — написал Кадыров.