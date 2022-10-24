Названы критерии для получения федерацией денег от букмекеров

"Многие национальные изначально виды спорта сумели завоевать всемирную популярность, - сказал он ТАСС. - Например, мы перечисляем целевые отчисления Всероссийской федерации мас-рестлинга, это вид единоборств родом из Якутии. Этим летом на чемпионате мира по мас-рестлингу в Якутске собрались 140 спортсменов из 40 стран мира, включая Европу, Азию, Африку и Южную Америку. И это в разгар тотальной отмены всего российского во всем мире. Спорт наравне с культурой всегда был мягкой силой. Какое будущее ждет лапту и сможет ли она стать популярной в России и других странах - поживем, увидим".