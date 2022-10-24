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48 минут назад

Регулятор азартных игр назвал критерии для получения федерацией лапты денег от букмекеров

ТАСС

Публично-правовая компания "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ) рассказала о критериях, которым должна соответствовать Федерация лапты России для получения целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр. Об этом ТАСС в понедельник рассказали в пресс-службе ЕРАИ.

Названы критерии для получения федерацией денег от букмекеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее было объявлено, что модуль по игре в лапту появится до конца 2022 года в рамках предмета "Физическая культура" в России.

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"Для получения целевых отчислений, удержанных с организаторов азартных игр, Федерация лапты России должна отвечать критериям, установленным постановлением правительства Российской Федерации от 28.09.2021 № 1635: входить в перечень аккредитованных спортивных федераций по видам спорта Минспорта России и заключить соглашение о перечислении целевых отчислений с ЕРАИ, - заявили в пресс-службе. - Здесь много критериев: статус федерации, организатор соревнований, олимпийский или нет вид спорта, сколько занимается лиц, наличие соглашения с ПП

"Между ЕРАИ и Федерацией лапты России не заключено соглашение о перечислении целевых отчислений, также мы не можем прокомментировать, есть ли у нее необходимый статус. При выполнении всех необходимых условий федерация будет получать целевые отчисления как федерация массового вида спорта. Соответственно, на их размер будет влиять количество занимающихся лаптой россиян. Здесь уже многое зависит от активной работы федерации по популяризации данного вида спорта", - подчеркнули в ЕРАИ.

Генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев отметил, что не стоит делать скоропалительных выводов относительно новости о намерении ввести в школах занятия лаптой.

"Многие национальные изначально виды спорта сумели завоевать всемирную популярность, - сказал он ТАСС. - Например, мы перечисляем целевые отчисления Всероссийской федерации мас-рестлинга, это вид единоборств родом из Якутии. Этим летом на чемпионате мира по мас-рестлингу в Якутске собрались 140 спортсменов из 40 стран мира, включая Европу, Азию, Африку и Южную Америку. И это в разгар тотальной отмены всего российского во всем мире. Спорт наравне с культурой всегда был мягкой силой. Какое будущее ждет лапту и сможет ли она стать популярной в России и других странах - поживем, увидим".

Около спорта,Алексей Грачев,Минспорт России,Правительство РФ,
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