Тихонов назвал Губерниева балаболом

Вяльбе сейчас нужно организовывать соревнования, которые было бы не стыдно сопоставить. Мы же прекрасно видим, что верха отдельно и все остальное отдельно. Надо всех объединить, посадить за стол переговоров», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».