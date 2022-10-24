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1 час назад

Олимпийский чемпион Тихонов назвал телеведущего Губерниева балаболом

Газета.Ruиещё 2

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на нежелание Елены Вяльбе говорить про телеведущего Дмитрия Губерниева и российскую лыжницу Веронику Степанову.

Тихонов назвал Губерниева балаболом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Степанова и Губерниев чем-то похожи. Сколько можно слушать этого балабола? Посмотрите, кроме позора, ничего. В таких случаях надо объединяться. Не думаю, что Вяльбе глупее Губерниева со Степановой, вместе взятых.

Что они сделали конкретно? Вяльбе вытащила федерацию из черной ямы, довела ее до практически лучшей федерации. Она занимается своим делом и вправе что-то заявлять.

Вяльбе сейчас нужно организовывать соревнования, которые было бы не стыдно сопоставить. Мы же прекрасно видим, что верха отдельно и все остальное отдельно. Надо всех объединить, посадить за стол переговоров», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Степанова — олимпийская чемпионка Игр-2022 в женской эстафете. Она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок (на момент старта Степановой был 21 год). Вместе со сборной России она также завоевала золото эстафеты на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон 2022/23. Теперь отечественные лыжники сосредоточатся на внутренних турнирах.

Ранее Степанова раскритиковала решение FIS продлить отстранение россиян.

Около спорта,Вероника Степанова,Елена Вяльбе,Дмитрий Губерниев,Александр Тихонов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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