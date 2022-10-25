Винер считает, что Игры стран ШОС и БРИКС не будут уступать Олимпиаде

Мы должны проводить в нашей стране как можно больше соревнований, что мы и делаем. Все Кубки мира, которые проходили у нас в прошлые годы, мы сейчас делаем в России открытыми, на них довольно приличное представительство различных спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Индии, Китая, Мексики, Сирии, Беларуси.