Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о походе в военкомат после получения повестки. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Повестка пришла Валуеву из комиссариата Санкт-Петербурга. Депутат заявил, что его просили уточнить данные.

Валуев рассказал о получении повестки в военкомат 29 сентября. Он подчеркнул, что его коллеги встали на воинский учет в Госдуме, где смогли получить повестки, а ему для этого нужно ехать домой.