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1 час назад

Валуев рассказал о походе в военкомат после получения повестки

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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о походе в военкомат после получения повестки. Его слова приводит РИА Новости.

Валуев рассказал о походе в военкомат после получения повестки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Повестка пришла Валуеву из комиссариата Санкт-Петербурга. Депутат заявил, что его просили уточнить данные.

Валуев рассказал о получении повестки в военкомат 29 сентября. Он подчеркнул, что его коллеги встали на воинский учет в Госдуме, где смогли получить повестки, а ему для этого нужно ехать домой.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Татьяна Кириенко рассказала, что в военкомат вызвали около 50 спортсменов, тренеров, судей и работников организации по всей России. Отмечалось, что члены ФБР уже обратились в Министерство спорта, чтобы получить бронь для них от частичной мобилизации.

Около спорта,Николай Валуев,Госдума,ФБР,
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