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1 час назад

Голые танцы американских волейболисток попали в сеть

Елена Прошина

Вслед за откровенными фотографиями, на которых полуобнажённые волейболистки из женской сборной США празднуют в победу в национальном турнире, в сеть попало и видео с прошедшей вечеринки. Об этом сообщает «Чемпионат».

Кадры с веселящимися спортсменками вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Девушки со слитых снимков оказались студентками американских университетов, которые отмечали завоевание чемпионского титула.

Откровенные кадры вызвали бурную реакцию в Сети, при этом мнения людей на происходящее разделились. Многие считают подобное поведение аморальным, но нашлось и немало тех, кто выразил спортсменкам свою поддержку.

Ранее в Сети появилось видео, на котором волейболист-трансгендер сильным ударом нокаутировал соперницу.

Около спорта,Видео,
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