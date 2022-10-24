Роднина раскритиковала Загитову за работу на телевидении

«К Загитовой в роли ведущей вопросы были давно. Она имеет хороший заработок. Алина может нанять профессионала, который научит ее правильно говорить, да и акцент исправить. Это не оправдания, что она не родилась в Москве.



Если она оправдывает себя, что родилась в маленьком городе, то как она претендовала на высокие места в спорте?» — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».