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40 минут назад

Депутат Госдумы Роднина раскритиковала олимпийскую чемпионку Загитову за работу на телевидении

Газета.Ruиещё 1

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Ирина Роднина раскритиковала фигуристку Алину Загитову за работу на телевидении.

Роднина раскритиковала Загитову за работу на телевидении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К Загитовой в роли ведущей вопросы были давно. Она имеет хороший заработок. Алина может нанять профессионала, который научит ее правильно говорить, да и акцент исправить. Это не оправдания, что она не родилась в Москве.

Если она оправдывает себя, что родилась в маленьком городе, то как она претендовала на высокие места в спорте?» — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Загитова — олимпийская чемпионка (одиночное катание) и серебряный призер (командный турнир) Олимпийских игр — 2018. Также в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

В 2019 году спортсменка объявила о приостановке спортивной карьеры. Сейчас она берет интервью для трансляций крупных российских соревнований по фигурному катанию и второй год подряд является соведущей шоу «Ледниковый период».

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Алину Загитову в роли ведущей «Ледникового периода».

Около спорта,Алина Загитова,Дмитрий Губерниев,Ирина Роднина,Госдума,
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