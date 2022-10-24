Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+18° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
2 часа назад

Белоруссия выходит из соглашения Совета Европы по спорту

ТАССиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий выход Минска из Расширенного частичного соглашения по спорту (РЧСС), учрежденного Советом Европы в 2007 году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президента.

Белоруссия выходит из соглашения Совета Европы по спорту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Беларусь выходит из Расширенного частичного соглашения по спорту, учрежденного резолюцией комитета министров Совета Европы в 2007 году. Это предусмотрено указом № 377, который подписал глава государства Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.

В пресс-службе белорусского президента отметили, что решение о выходе Минска из РЧСС "обусловлено тем, что с 17 марта 2022 года комитет министров Совета Европы по политическим мотивам приостановил участие Беларуси во всех частичных соглашениях СЕ".

В конце июня постановление правительства России о прекращении участия Российской Федерации в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение было обусловлено прекращением с 16 марта членства России в Совете Европы.

Около спорта,Михаил Мишустин,Александр Лукашенко,Совет Европы,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители