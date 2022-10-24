Белоруссия выходит из соглашения Совета Европы по спорту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий выход Минска из Расширенного частичного соглашения по спорту (РЧСС), учрежденного Советом Европы в 2007 году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президента.
"Беларусь выходит из Расширенного частичного соглашения по спорту, учрежденного резолюцией комитета министров Совета Европы в 2007 году. Это предусмотрено указом № 377, который подписал глава государства Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.
В пресс-службе белорусского президента отметили, что решение о выходе Минска из РЧСС "обусловлено тем, что с 17 марта 2022 года комитет министров Совета Европы по политическим мотивам приостановил участие Беларуси во всех частичных соглашениях СЕ".
В конце июня постановление правительства России о прекращении участия Российской Федерации в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение было обусловлено прекращением с 16 марта членства России в Совете Европы.