«Он умолял меня»: Избитая футболистом Гогричиани девушка забрала заявление

Кристина Куддус, подруга футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани рассказала, почему приняла решение забрать заявление из полиции. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, 27-летняя Куддус заявила, что поссорилась со спортсменом по причине того, что тот «искал женщин» в приложении для знакомств. По словам Кристины, после этого он ей угрожал, нанес несколько ударов. УМВД по Калининградской области начало проверку по факту заявления об обвинении в домашнем насилии в отношении Гогричиани.

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«Все понимали, что если я не заберу заявление, будет возбуждено дело и будет судимость, которая сломает ему карьеру. После слов о том, что он повесится, после того как он умолял меня забрать заявление, я это сделала. В «Балтике» звонили ему и говорили, что есть вероятность расторгнуть контракт», — сказала Куддус.

Куддус подала на игрока заявление в полицию. «Балтика» проводит внутреннее расследование произошедшего и отстранила футболиста от тренировок с командой.

Гогричиани является воспитанником академии «Краснодара». В прошлом сезоне форвард на правах аренды перешел из ЦСКА в «Текстильщик». Нападающий принял участие в 33 матчах Первой лиги за ивановский клуб, где забил восемь голов. В межсезонье он перешел из ЦСКА в «Балтику».

В нынешнем сезоне он провел за клуб из Калининграда пять матчей и не отметился результативными действиями.

Фитнес модель Кристина Куддус, обвинившая нападающего калининградской «Балтики» Гочу Гогричиани в избиении, заявила «Матч ТВ», что не намерена идти «на мировую», отметив, что футболист не хочет публично признавать свою вину.

— Почему после первого инцидента поехала домой? Я в Калининграде была совсем одна, у меня не было никого, с кем бы я общалась. Когда он мне писал, в какой я больнице, я не отвечала. Я не могла оставить собаку, мне физически некуда было ехать в тот момент.

Когда я была в больнице, я написала в Telegram канал клуба об этой ситуации. С женами футболистов мы виделись только в ложе на матчах, постоянных контактов не поддерживали, болели за одну команду.

Телефон был разбит после второго инцидента, чтобы я никому ничего не отправила, осталась без связи.

Согласны на мировую? Заявление было написано 2 октября. В тот же день с моими адвокатами связались его адвокаты, пытаются решить.

Он пытался объясниться. Он до последнего говорит, что все это неправда, все случайно, но как можно два раза нос разбить, это абсурд, на мой взгляд. В полиции он говорил, что это все случайно. Я на следующий день уехала в Москву, после этого он не выходил на связь. Когда общественный резонанс произошел, он пытался связаться.

Хочет ли он откупиться? Адвокаты разговаривают, их сторона говорит о возмещении ущерба, но пока я не знаю, что и как. Угроз не поступало. Я не хочу, чтобы меня выставляли дурой, что я это придумала. Я хочу просто справедливости, а дальше уже не могу дать точный ответ, как все будет.

Он и через адвокатов, и напрямую извиняется, хочет урегулировать вопрос, но публично признавать вину он не будет, — сказала Куддус в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает провокатором фитнес-модель Кристину Куддус, обвинившую в жестоком избиении нападающего калининградской «Балтики» Гочу Гогричиани.

«Здесь все такие святые. Никто никогда никого не трогал, если тронул, то идет в суд. Я однажды свою жену тронул, всю жизнь мучаюсь от этого. Не бил, нос не сломал. Все мы понимаем, что бить женщин — плохо. Если на улице я подойду и ударю женщину, меня посадят.



Куддус рассказывает нам: «Я такая хорошенькая, приехала к нему, когда он меня избил. Ничего не говорила, он на меня набросился. Я взяла телефон и начала снимать». Это провокатор. Гогричиани вдвойне, втройне сделал безобразие. Но только суд определит меру его вины», — передает слова Ловчев «Матч ТВ».

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации с форвардом калининградской «Балтики» Гочи Гогричиани, который обвиняется в избиении собственной девушки.

«Нападающий «Балтики» Гоча Гогричиани избил свою девушку? Заслужила, может», — сказал Быстров в эфире программы «Есть тема!» на телеканале «Матч».

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о словах бывшего игрока сборной России Владимира Быстрова, что девушка нападающего калининградской «Балтики» Гочи Гогричиани Кристина Куддус, возможно, заслужила побои от игрока.

«Владимир Быстров — известный специалист по домашнему насилию, дипломированный психолог. Он знает, о чем говорит.



Временами его реакции могут быть слишком эмоциональными. Даже если эта девушка тысячу раз это заслужила, то что теперь, руку поднимать? Мне кажется, Владимир Быстров неправ. Пожелаю моему другу Владимиру Быстрову, чтобы он никогда не стал жертвой домашнего насилия», — цитирует Губерниева Sport24.

Бывший футболист сборной Грузии Гоча Гогричиани старший заявил «Матч ТВ», что не видит логики в заявлениях девушки, которая обвинила в избиении его сына Гочу, выступающего за «Балтику».

— Мы только что общались с сыном. Как я все понял, она очень некрасиво поступила. Написать такие вещи… Я даже не знаю, как можно вообще представить даже такое: якобы ей сломали нос, она уехала в Москву, сделала операцию, а потом вернулась к нему обратно в Калининград, чтобы он ей заново сломал нос! Это вообще логично? Это же не в какие ворота не лезет!

Клевета ли это? Она даже сама рассказывает, как на третий день после операции на носу поехала в Калининград. Это нереально! Я сам себе ломал нос трижды, знаю, что это такое, что такое гипс и какая гематома остается. Глаза торчат, а все остальное синее с обеих сторон… Ездить по дороге с таким лицом просто физически невозможно. Почему она такие вещи написала, я этого не могу понять…

Есть ли объяснение у сына? Все из за ревности с ее стороны. Я выслушал все от Гочи. Она дома поднимает такую шумиху, говорит ему, что он никуда от нее не уйдет, останется здесь, начинает ломать мебель, все, что есть в комнате. Это все было перед отъездом в Москву. То есть она постоянно его провоцировала. Рано или поздно все это должно было случиться, как я понял, она на это была готова. То есть она все это заранее запланировала. Это не просто так произошло, все было спланировано! Это обидно. Чтобы один раз сломать нос, а потом то же самое сделать через три дня… Это надо быть животным, а не человеком, — сказал Гогричиани старший «Матч ТВ».

Алана Мамаева, экс-жена бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева, прокомментировала скандал с избиением футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани своей девушки Кристины Куддус.

«Оправдать его никак не могу. Это ненормально. Кристине нужно идти до конца, если он не извиняется и не просит прощения. Пусть суд разбирается, как его наказывать.



Один вопрос, если он говорит, что погорячился и просит урегулировать этот вопрос, но если он намеренно через адвокатов пытается доказать свою невиновность, это совсем другое», — приводит слова Мамаевой «Матч ТВ».

Футболист «Балтики» подозревается в избиении девушки, но далеко не первый случай в истории футбола.

Шестого октября Кристина Куддус рассказала об очередной темной стороне мира российского футбола, в результате которой статус футболиста в стране был вновь подорван. На этот раз в центре внимания оказался Гоча Гогричиани и его бывшая девушка, которая сообщила о многократном насилии и избиениях, которые привели к многочисленным травмам, в том числе к перелому носа. «Балтика» уже отстранила Гочу от клуба и проводит внутреннее расследование. Но Гогричиани далеко не первый футболист в истории, который попал в подобную ситуацию.

Ласина Траоре

Начнем с довольно легкой ситуации, подробности которой от источника к источнику сильно разняться, но факт конфликта нельзя отрицать.

В 2017 году, после года в ЦСКА, двухметровый Ласина Траоре уехал играть в Испанию, где одним прекрасным днем повздорил со своей девушкой. Один из местных источников уверял, что перед тренировкой ивуариец повздорил с возлюбленной из-за денег, после чего выгнал её из дома и отправился на тренировку. По возвращению он увидел вторую половинку не одну, а в окружении трёх нарядов полиции, которых она любезно вызвала.

Траоре признался сотрудникам правопорядка в вине, а девушка отказалась писать заявление на игрока. Happy end.

Люка Эрнандес

В 2017 году, будучи еще защитником «Атлетико», Люка Эрнандес был взят под стражу по подозрению в избиении своей девушки. Тогда суд приговорил Люку и Амелию к штрафам и общественным работам, а также запретил паре общаться и пересекаться где-либо. Однако в 2017 году полиция выяснила, что возлюбленные поженились и отправились в совместный отпуск, что стало поводом для задержания их в Мадриде.

Дело вновь отправилось в суд, где прокурор запрашивал год тюремного заключения для француза, но не за избиение сожительницы, а за нарушение вышеописанных правил. Адвокат подал апелляцию, но она была отклонена, так как Эрнандес ранее не отработал положенные часы по общественному труду. Однако правозащитникам футболиста всё же удалось добиться свободы для Люки, а суд назначил испытательный срок на четыре года, а также принудил заплатить штраф в размере 240 ежедневных зарплат. Вся история больше похожа на сценарий фильма, но каждый факт правдив и точен.

Анджей Шармах

Польский форвард провел блистательную карьеру, а в 2012 году даже стал послом Евро-2012, но в 2020 году и он с трудом сумел избежать тюремного заключения.

Как сообщили французские источники, 69-летний поляк накинулся на жену и нанес ей несколько ударов. Суд был намерен поместить экс-футболиста за решетку, но смиловался, и немаловажную роль в этом решении сыграла жена игрока, которая заверила, что такого больше не повторится.

Главной причиной столь агрессивного поведения Шармаха стал алкоголизм, поэтому суд вынес лишь восьмимесячное условное заключение, а также потребовал пройти курсы психолога и программу по избавлению от пагубной привычки.

Райан Гиггз

Райан Гиггз - величайший футболист в истории «Манчестер Юнайтед», но его поступки за пределами поля далеки от примера. Дело валлийца ведется с весны 2021 года, а поводом стало заявление 36-летней девушки Кейт, которая пожаловалась на ссору, состоявшуюся в 2020 года, в ходе которой Гиггз ударил ее, а позже перешел с кулаками на 20-летнюю сестру девушки.

Суд по разным причинам на протяжении полутора лет не может вынести решение, а сам Райан сожалеет, но не о содеянном, а о затянувшемся деле. Сами насильственные действия он отрицает.

Мэйсон Гринвуд

Гринвуд считался одним из самых перспективных футболистов английского футбола, но в январе 2022 года он сам же закопал свою карьеру. Тогда девушка 20-летнего форварда «МЮ» продемонстрировала в социальной сети результаты избиения на своем лице, обвинив Гринвуда в жестоком насилии. Клуб мгновенно отстранил воспитанника, полиция взяла его под стражу, но через несколько дней отпустила под залог в три млн евро.