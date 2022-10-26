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43 минуты назад

Щербакова и Загитова не будут вместе вести «Ледниковый период»

Спорт день за днемиещё 2

Сегодня, 26 октября, проходят съемки пятого выпуска «Ледникового периода». По информации Sport24, олимпийская чемпионка Алина Загитова ведет его в паре с Алексеем Ягудиным.

Щербакова и Загитова не будут вместе вести «Ледниковый период»
Фото: ТАССТАСС

Анна Щербакова, присоединившаяся к их тандему в этом сезоне, присутствует на съемках в качестве зрителя.

Сообщается, что теперь фигуристки будут вести проект по очереди.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев неоднократно критиковал работу Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода» и ставил ей в пример Щербакову.

«Загитовой нужно прибавлять в мастерстве. Алина, смотрите мои эфиры и учитесь. А вот Щербакова в кадре выглядит неплохо! И работает весьма крепко!», – писал Губерниев в своем Telegram-канале.

Выпуски «Ледникового периода» выходят по субботам на Первом канале.

Около спорта,Алина Загитова,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,Дмитрий Губерниев,Первый канал,
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