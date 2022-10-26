Навка высказалась о разделении ведущих в "Ледниковом периоде"

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка назвала решение разделить трио ведущих Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Алексея Ягудина в телешоу «Ледниковый период» прекрасной идеей. Соответствующее заявление она сделала в разговоре с «РБК Спорт».
«Я считаю, что это прекрасная идея. Трио, конечно, тоже нравилось, но это была одна концепция, а теперь будет другая», — сказала Навка.
Она отметила, что смена состава ведущих «ни на что не повлияет» и зрители продолжат «любоваться своими любимыми фигуристками».
Ранее стало известно, что Загитова и Щербакова, начиная с пятого выпуска «Ледникового периода» будут исполнять роль ведущих поочередно. До этого девушки сразу обе вели шоу вместе с Ягудиным.