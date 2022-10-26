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1 час назад

Навка высказалась о разделении ведущих в "Ледниковом периоде"

Елена Прошина

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка назвала решение разделить трио ведущих Алины Загитовой, Анны Щербаковой и Алексея Ягудина в телешоу «Ледниковый период» прекрасной идеей. Соответствующее заявление она сделала в разговоре с «РБК Спорт».

Навка высказалась о разделении ведущих в "Ледниковом периоде"
Фото: ТАССТАСС

«Я считаю, что это прекрасная идея. Трио, конечно, тоже нравилось, но это была одна концепция, а теперь будет другая», — сказала Навка.

Она отметила, что смена состава ведущих «ни на что не повлияет» и зрители продолжат «любоваться своими любимыми фигуристками».

Ранее стало известно, что Загитова и Щербакова, начиная с пятого выпуска «Ледникового периода» будут исполнять роль ведущих поочередно. До этого девушки сразу обе вели шоу вместе с Ягудиным.

Около спорта,Алексей Ягудин,Анна Щербакова,Татьяна Навка,
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