В Госдуме отреагировали на недопуск российских волейболистов к ОИ-2024

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на Олимпиаду-2024.

«К сожалению, наши команды не допустили к отборочному квалификационному турниру – это очень плохая новость для всего международного волейбола, даже не для российского. Создан неприятный прецедент, на основании надуманных политических причин начинают душить национальные федерации России и Беларуси. Такие вещи недопустимы. Россия всегда была в лидерах волейбола, и не допустить наших спортсменов – это спортивное

Ребята готовились, выступали, тренировались, некоторые всю свою жизнь готовились к этим стартам — и их лишают законного права на выступление. Для большинства наших спортсменов волейбол – это основная работа. Это нарушение прав и свобод любого гражданина. Думаю, это нужно оспорить. Если есть такая возможность, Российская Федерация должна оперативно подать в суд и попытаться оспорить это решение», – сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.