Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
57 минут назад

В Госдуме отреагировали на недопуск российских волейболистов к Олимпиаде 2024 года

Чемпионат.comиещё 5

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на Олимпиаду-2024.

В Госдуме отреагировали на недопуск российских волейболистов к ОИ-2024
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«К сожалению, наши команды не допустили к отборочному квалификационному турниру – это очень плохая новость для всего международного волейбола, даже не для российского. Создан неприятный прецедент, на основании надуманных политических причин начинают душить национальные федерации России и Беларуси. Такие вещи недопустимы. Россия всегда была в лидерах волейбола, и не допустить наших спортсменов – это спортивное

Ребята готовились, выступали, тренировались, некоторые всю свою жизнь готовились к этим стартам — и их лишают законного права на выступление. Для большинства наших спортсменов волейбол – это основная работа. Это нарушение прав и свобод любого гражданина. Думаю, это нужно оспорить. Если есть такая возможность, Российская Федерация должна оперативно подать в суд и попытаться оспорить это решение», – сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Около спорта,Дмитрий Свищев,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители