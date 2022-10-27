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1 час назад

Президент МОК заявил, что национальность главы IBA Кремлева не должна влиять на будущее бокса в программе ОИ

Матч ТВ

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что национальность главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева не должна влиять на решения, связанное с будущим этого вида спорта в программе Олимпиады.

Президент МОК высказался о национальности главы IBA Кремлева
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее спортивный директор МОК Кит Макконнелл сообщил, что бокс предварительно не включен в программу Игр 2028 в Лос Анджелесе. Боксерский турнир на Играх в Токио был проведен специальной комиссией МОК. В июне МОК объявил, что соревнования по этому виду спорта на ОИ 2024 состоятся не под эгидой IBA.

— Бокс не имеет ничего общего с национальностью. То, что может произойти с IBA, не должно быть связано с национальностью главы этой федерации. Проблемы уже были раньше, такие как отсутствие эффективного управления и финансовые вопросы, — приводит слова Баха Marca.

В октябре совет директоров IBA проголосовал за допуск боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям под эгидой организации с немедленным вступлением этого решения в силу. Боксеры будут выступать под национальным флагом и с гимном страны.

Около спорта,Умар Кремлев,Томас Бах,
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