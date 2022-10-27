Тарасова призвала прекратить "уродовать судьбу" фигуристки Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию вокруг процесса по делу фигуристки Камилы Валиевой.

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Ранее глава Международного олимпийского комитет Томас Бах призвал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовать решение по делу российской спортсменки.

«Сколько можно тянуть, там нет никакого дела! Нам нужно продолжать выражать свое несогласие с их позицией. От этого никакого толка? Не согласна. Считаю, все апелляции имеют значение. Хватит уродовать судьбу этой прекрасной девочки!» — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, на прошлой неделе РУСАДА объявило, что не намерено публиковать дату слушаний, решение или другие детали по делу российской фигуристки. Валиева, которой на момент сдачи положительной допинг-пробы было 15 лет, по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA) является защищенным лицом.

Во время Олимпийских игр — 2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.

Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.