У России остаются шансы попасть на Олимпийские игры-2024

«Эту нельзя назвать решением МОК. Это констатация факта. 3 марта уже было принято решение, чтобы отстранить наши сборные и клубы от международных соревнований. Из этого и следовало, что мы пропускаем квалификацию к Олимпиаде-2024. Других решений не было.



Не хочу дразнить гусей, но система отбора на Игры, принятая FIVB, такова, что необязательно принимать участие в квалификации, а можно отобраться по рейтингу FIVB. Это значит, что шансы попасть на Олимпиаду у нас сохраняются», — приводит слова Яременко Sport24.