Глава МОК: время допускать россиян к международным турнирам не пришло

«Мы ясно понимаем, что на данный момент не время давать рекомендации по допуску российских спортсменов, однако наша миссия также состоит в том, чтобы мыслить в долгосрочной перспективе.



Также наша миссия состоит в том, чтобы объединить спортсменов со всей планеты в мирных соревнованиях, даже если их страны находятся в состоянии конфликта.



Соревнуются друг с другом азербайджанцы и армяне, палестинцы и израильтяне, спортсмены из Саудовской Аравии и Йемена, из Франции и Ливии.



Соревнование только стран-единомышленников может быть великим спортивным событием, но это не символ мира», – приводит слова главы МОК Marca.