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1 час назад

Глава МОК Бах заявил, что время допускать россиян к международным турнирам не пришло

Газета.Ruиещё 2

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что время допускать спортсменов из России к международным соревнованиям еще не пришло.

Глава МОК: время допускать россиян к международным турнирам не пришло
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы ясно понимаем, что на данный момент не время давать рекомендации по допуску российских спортсменов, однако наша миссия также состоит в том, чтобы мыслить в долгосрочной перспективе.

Также наша миссия состоит в том, чтобы объединить спортсменов со всей планеты в мирных соревнованиях, даже если их страны находятся в состоянии конфликта.

Соревнуются друг с другом азербайджанцы и армяне, палестинцы и израильтяне, спортсмены из Саудовской Аравии и Йемена, из Франции и Ливии.

Соревнование только стран-единомышленников может быть великим спортивным событием, но это не символ мира», – приводит слова главы МОК Marca.

Напомним, что 28 февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Около спорта,Томас Бах,
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