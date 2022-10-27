Глава МОК Бах выступил за решение вопроса с участием трансперсон в турнирах

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался на тему допуска к соревнованиям трансперсон.
«Наши принципы заключаются в том, что каждый должен иметь доступ к спорту без дискриминации. Когда мы говорим о конкуренции, миссия тех, кто за нее отвечает, состоит в том, чтобы сделать ее справедливой.
Мы рекомендуем всем международным федерациям поговорить со всеми, кто связан с женщинами, транссексуалами, экспертами по правам человека, учеными, врачами и, основываясь на науке, принять решение о том, где заканчивается и начинается честная игра», — приводит слова президента МОК Marca.
Самый известный пример трансженщины в женских соревнованиях — тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард, которая приняла участие в Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Приехать на Игры ей позволило изменение правил отбора на соревнования. Международный олимпийский комитет (МОК) установил, что для участников женских соревнований уровень мужского гормона тестостерона должен быть ниже 10 наномоль на литр сыворотки крови в течение года перед соревнованиями.
Интересно, что Хаббард соревновалась наравне с цис-женщинами с 2017 года, когда на Открытом чемпионате Австралии заняла первое место в категории свыше 90 килограммов. В том же 2017 году она выиграла серебряную медаль чемпионата мира.