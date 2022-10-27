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1 час назад

Источник: партнером Медведевой вместо Милохина на "Ледниковом периоде" может стать актер Рогачев

Газета.Ru

Актер Антон Рогачев может стать партнером Евгении Медведевой на проекте «Ледниковый период». Об этом сообщает интернет-издание Super.

Экстренные поиски новой пары для Меведевой начались после того, как шоу неожиданно для всех покинул блогер Даня Милохин, объяснивший свое решение усталостью.

Дане Милохину грозит крупный штраф за уход из "Ледникового периода"

По данным источника, накануне на площадке был замечен 21-летний Рогачев, который оживленно беседовал с художественным руководителем проекта Ильей Авербухом.

Стоит отметить, что Медведева и Милохин катались вместе в прошлом сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Позже выяснилось, что чемпионка мира также покинула проект.

В прошлом сезоне Медведева и Милохин стали одними из самых обсуждаемых участников на проекте, а также спровоцировали слухи о романе. Однако блогер эти слухи развеял.

Около спорта,Видео,Евгения Медведева,Илья Авербух,
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