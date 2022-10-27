Россия готовит серию спортивных соревнований, в том числе международных

— Неоднократно это заявлялось нашим министерством спорта, что речь идет о подготовке целой серии мероприятий и соревнований для профессиональных спортсменов как внутрироссийских, так и в формате тех организаций, в которых Россия имеет своих партнеров и союзников. Нужно дать возможность нашим спортсменам не терять квалификацию и продолжать свою спортивную карьеру.



Над этим работает наш Минспорт, поэтому все меры, которые могут приниматься, принимаются, — приводит слова Пескова РИА Новости Спорт.