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50 минут назад

«Минспорт готовит серию как внутрироссийских соревнований, так и в формате организаций, в которых имеет партнеров» — Песков

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Пресс секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Министерство спорта РФ готовит серию соревнований для сохранения спортсменами квалификации в условиях отстранения от международных турниров.

Россия готовит серию спортивных соревнований, в том числе международных
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Неоднократно это заявлялось нашим министерством спорта, что речь идет о подготовке целой серии мероприятий и соревнований для профессиональных спортсменов как внутрироссийских, так и в формате тех организаций, в которых Россия имеет своих партнеров и союзников. Нужно дать возможность нашим спортсменам не терять квалификацию и продолжать свою спортивную карьеру.

Над этим работает наш Минспорт, поэтому все меры, которые могут приниматься, принимаются, — приводит слова Пескова РИА Новости Спорт.

В четверг на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) со ссылкой на Международную федерацию волейбола (FIVB) появилась информация, что мужская и женская команды России не выступят в квалификационном турнире Игр 2024 из за отстранения от международных соревнований.

В феврале МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из за ситуации на Украине. FIVB и другие федерации следуют рекомендациям МОК.

Около спорта,Дмитрий Песков,Минспорт России,
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