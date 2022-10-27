Россия готовит серию спортивных соревнований, в том числе международных

Пресс секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Министерство спорта РФ готовит серию соревнований для сохранения спортсменами квалификации в условиях отстранения от международных турниров.
— Неоднократно это заявлялось нашим министерством спорта, что речь идет о подготовке целой серии мероприятий и соревнований для профессиональных спортсменов как внутрироссийских, так и в формате тех организаций, в которых Россия имеет своих партнеров и союзников. Нужно дать возможность нашим спортсменам не терять квалификацию и продолжать свою спортивную карьеру.
Над этим работает наш Минспорт, поэтому все меры, которые могут приниматься, принимаются, — приводит слова Пескова РИА Новости Спорт.
В четверг на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) со ссылкой на Международную федерацию волейбола (FIVB) появилась информация, что мужская и женская команды России не выступят в квалификационном турнире Игр 2024 из за отстранения от международных соревнований.
В феврале МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из за ситуации на Украине. FIVB и другие федерации следуют рекомендациям МОК.