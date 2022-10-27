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1 час назад

Журова считает, что МОК должен разработать отдельный формат для соревнований трансгендеров

ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК) должен разработать отдельный формат соревнований с участием трансгендеров, чтобы не ущемлять спортсменок. Такое мнение ТАСС в четверг высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова.

Журова высказалась об отдельном формате для соревнований трансгендеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее президент МОК Томас Бах в интервью испанской газете Marca высказал мнение, что каждый спортсмен, включая трансгендеров, должен иметь доступ к соревнованиям без всякой дискриминации.

"С одной стороны, его слова безобидны, и я бы согласилась с ним в том, что МОК нужно разработать некие методики и понять, как можно создать отдельный формат для них. И тогда его слова приобретают совершенно другой смысл, если говорить о теме доступа к соревнованиям", - ск

"Вы создаете отдельный формат в ряде соревнований, кроме, пожалуй, фигурного катания или художественной гимнастики. То есть должен быть доступ отдельной категории спортсменов. Если же это будет совместный формат, я это категорически не поддерживаю, поскольку считаю это нарушением прав женщин. Получается, в угоду одних полностью нарушаются права других, и таким образом мы уничтожим женский спорт", - добавила она.

В Олимпиаде в Токио год назад впервые принял участие спортсмен-трансгендер. Среди женщин на соревнованиях по тяжелой атлетике выступила новозеландка Лорел Хаббард в весовой категории до 87 кг, заняв последнее место и не сумев выполнить ни одной попытки. В июне этого года правила участия трансгендеров в соревнованиях ужесточила Международная федерация плавания, позднее с подобным намерением выступил и президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу.

Около спорта,Себастьян Коу,Томас Бах,Светлана Журова,Госдума,
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