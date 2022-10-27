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50 минут назад

Госдума планирует провести собственный круглый стол по Fan ID в ноябре

Sports.ru

Госдума проведет собственный круглый стол по вопросу введения Fan ID.

Госдума планирует провести круглый стол по Fan ID
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее планировалось круглый стол по этой теме состоится в конце октября, но позже стало известно, что вместо него пройдет брифинг Минспорта.

«К сожалению, депутатов комитета по спорту от Государственной Думы не пригласил

Для нас эта ситуация непонятна. Мы договаривались, что это будет совместный круглый стол. Это вызвало удивление всего депутатского корпуса! Мы планируем проведение своего круглого стола после ноябрьских праздников», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Около спорта,Дмитрий Свищев,Госдума,
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