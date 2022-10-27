Депутат Госдумы предложил допустить до Олимпиады трансгендеров из России

— У Баха сегодня было достаточно посланий. И про боксеров, и про россиян, и про трансгендеров. У меня возникла идея: пусть российский представитель трансгендерного движения, если такое есть, обратится в МОК с просьбой допустить его до участия в Олимпийских играх. Раз господин Бах против того, чтобы допустить наших олимпийцев и паралимпийцев, так пусть допустит нашего трансгендера. Похоже, к ним у президента МОК какое то особое теплое отношение. Я не знаю, есть ли у нас среди трансгендеров спортсмены, но если есть, то у них существует прекрасный шанс поучаствовать в Олимпийских играх. Таких Играх, которые сегодня видит МОК. Не знаю, правда, от какой страны они будут участвовать, потому что упоминания России господин Бах боится.



Разумеется, это все ирония. Если говорить серьезно, то некоторые международные федерации четко высказались на эту тему, заявив о том, что не будут допускать трансгендеров до международных соревнований. Это не значит, что трансгендеры не должны заниматься спортом, ставить какие то рекорды. В этом нет никаких проблем: пусть занимаются, прыгают, скачут, плавают, меняют один пол на другой, но на своих собственных соревнованиях. Не надо их смешивать ребят с традиционной ориентацией, которые занимаются своими видами спорта в мужских и женских командах.



Что касается боксеров, то Бах считает, что российское лобби в боксе может повлиять на развитие вида спорта. Но как это можно назвать, если не вмешательством МОК в дела независимой общественной организации, объединяющей около 150 стран? То есть именно тем, против чего МОК так яростно борется последние годы? Бах угрожает, намекает на исключение из олимпийской программы. Это называется неприкрытый шантаж. Бокс популярен во всем мире, это один из самых ярких видов в олимпийской программе. Бах в данном случае передавливает, — сказал Свищев «Матч ТВ».