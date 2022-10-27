Хабиб отреагировал на слова Махачева о своем отце

Ранее Махачев после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой у себя в соцсетях обратился к Абдулманапу Нурмагомедову. Он поблагодарил его за то, что тренер поверил в него когда-то и учил. Махачев отмечал, что хотел бы надеть на Нурмагомедова свой пояс чемпиона и вообще видеть его рядом, поскольку это сделало бы его победу «еще более значимой».