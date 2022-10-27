Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

Хабиб отреагировал на слова Махачева о своем отце

Елена Прошина

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов у себя в социальных сетях отреагировал на слова нынешнего обладателя пояса Ислама Махачева о своем умершем отце.

Хабиб отреагировал на слова Махачева о своем отце
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Скоро и мы за ним уйдем, мы тут проездом», — написал Хабиб.

Ранее Махачев после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой у себя в соцсетях обратился к Абдулманапу Нурмагомедову. Он поблагодарил его за то, что тренер поверил в него когда-то и учил. Махачев отмечал, что хотел бы надеть на Нурмагомедова свой пояс чемпиона и вообще видеть его рядом, поскольку это сделало бы его победу «еще более значимой».

Около спорта,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,Хабиб Нурмагомедов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители