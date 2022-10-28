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27 минут назад

Загитова призналась, что перенесла отравление

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем Telegram-канале сообщила о проблемах со здоровьем. Ранее она выложила видео, в котором лежит под капельницей, чем сильно напугала своих болельщиков.

Загитова рассказала, почему появилась на видео с капельницей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Друзья, вижу все ваши вопросы о том, что же со мной случилось. Я отравилась. Но ничего серьезного, поэтому не переживайте. Сейчас мне уже намного лучше! Большое спасибо каждому, кто интересовался. Ваша поддержка помогла мне скорее поправиться», — написала Загитова.

Загитова — олимпийская чемпионка (одиночное катание) и серебряный призер (командный турнир) Олимпийских игр — 2018. Также в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале этого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

После приостановки спортивной карьеры Загитова начала карьеру на телевидении и провела в качестве ведущей два сезона программы «Ледниковый период».

Около спорта,Алина Загитова,Первый канал,
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