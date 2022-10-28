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41 минуту назад

«Никакого негатива»: Шмелев рассказал об отношении к россиянам в США

Елена Прошина

Защитник клуба Michigan Stars Яков Шмелев в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал об отношении к россиянам в США. По его словам, американцы не проявляют никакого негатива к гражданам РФ.

Российский футболист рассказал об отношении к русским в США
Фото: соцсетисоцсети

Шмелев отметил, что в США никто сильно «не следит за зарубежными новостями» и «не акцентирует на этом внимание в раздевалке».

«Иногда какие-то новости мелькают, но я никогда не слышал ничего плохого о России или русских», — добавил он.

Защитник Michigan Stars подчеркнул, что имеет ввиду не только футболистов, но и других американцев.

«Бывает, меня в магазине спрашивают, откуда я. Отвечаю: "Русский американец". И никакого негатива в ответ», — сказал Шмелев.

При этом, по его словам, если у него спрашивают о происходящем в России, он говорит, что «и сам ничего не знает».

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