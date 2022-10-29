В Госдуме назвали провокацией антироссийский баннер украинской болельщицы

«Есть здравомыслящие люди, организации, клубы, стадионы. Люди должны понимать, что политическим баннерам и лозунгам на стадионе не место. Лучше бы болельщики киевского «Динамо» пришли с флагом Украины или с флагом киевского «Динамо. А они ведут себя, как провокаторы, и не успокаиваются. Совершенное верное решение кипрских стюардов», — передает слова Свищева «Спорт-Экспресс».