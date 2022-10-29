В Госдуме назвали провокацией антироссийский баннер украинской болельщицы

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поделился мнением об инциденте, произошедшем на Кипре во время матча Лиги Европы между АЕКом и киевским «Динамо», когда стюард отобрал у украинской болельщицы антироссийский баннер.
«Есть здравомыслящие люди, организации, клубы, стадионы. Люди должны понимать, что политическим баннерам и лозунгам на стадионе не место. Лучше бы болельщики киевского «Динамо» пришли с флагом Украины или с флагом киевского «Динамо. А они ведут себя, как провокаторы, и не успокаиваются. Совершенное верное решение кипрских стюардов», — передает слова Свищева «Спорт-Экспресс».
Матч квартета В состоялся 27 октября и завершился со счетом 3:3. После этой встречи динамовцы потеряли шансы на продолжение борьбы в еврокубках в весенней части сезона.
Видео инцидента было опубликовано в соцсетях. Болельщица киевлян развернула самодельный плакат антироссийского содержания на английском языке. После этого к ней подошли работники стадиона, отобрали его и порвали.
Согласно правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на матчах еврокубков запрещено публичное выражение и демонстрация политических лозунгов.