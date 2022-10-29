Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
31 минуту назад

Свищев назвал провокацией антироссийский баннер на матче АЕКа и киевского "Динамо"

Газета.Ruиещё 3

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поделился мнением об инциденте, произошедшем на Кипре во время матча Лиги Европы между АЕКом и киевским «Динамо», когда стюард отобрал у украинской болельщицы антироссийский баннер.

В Госдуме назвали провокацией антироссийский баннер украинской болельщицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть здравомыслящие люди, организации, клубы, стадионы. Люди должны понимать, что политическим баннерам и лозунгам на стадионе не место. Лучше бы болельщики киевского «Динамо» пришли с флагом Украины или с флагом киевского «Динамо. А они ведут себя, как провокаторы, и не успокаиваются. Совершенное верное решение кипрских стюардов», — передает слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Матч квартета В состоялся 27 октября и завершился со счетом 3:3. После этой встречи динамовцы потеряли шансы на продолжение борьбы в еврокубках в весенней части сезона.

Видео инцидента было опубликовано в соцсетях. Болельщица киевлян развернула самодельный плакат антироссийского содержания на английском языке. После этого к ней подошли работники стадиона, отобрали его и порвали.

Согласно правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на матчах еврокубков запрещено публичное выражение и демонстрация политических лозунгов.

Около спорта,Дмитрий Свищев,Динамо,УЕФА,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители