Мастеркова рассказала о чудо-ремонте в своей квартире в Сочи

Светлана Мастеркова, олимпийская чемпионка по легкой атлетике, была гостьей программы «Секрет на миллион» на НТВ. Она призналась, что исполнила свою давнюю мечту – купила квартиру на морском побережье. Апартаменты, о которых идет речь, расположены в элитном ЖК в Адлере.
Как сообщает ФАН, квартира невелика – всего 24 квадратных метра, обошлась она спортсменке в 15 миллионов рублей. Также больших денег стоил очень качественный ремонт.
Так, в полмиллиона рублей обошлась отделка стен из экологического материала, в шестьсот тысяч - пол из натурального камня. Кроме того, жилье оборудовано системой «умный дом», где вся техника работает с пульта управления.
Также Светлана Мастеркова рассказала о двух своих встречах с отцом, после которых он пропал. По словам Мастерковой, родитель бросил их с матерью, когда ей было четыре года. После этого спортсменка только два раза в жизни видела отца и всегда испытывала стресс.