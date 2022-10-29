Мастеркова рассказала о чудо-ремонте в своей квартире в Сочи

Светлана Мастеркова, олимпийская чемпионка по легкой атлетике, была гостьей программы «Секрет на миллион» на НТВ. Она призналась, что исполнила свою давнюю мечту – купила квартиру на морском побережье. Апартаменты, о которых идет речь, расположены в элитном ЖК в Адлере.

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Как сообщает ФАН, квартира невелика – всего 24 квадратных метра, обошлась она спортсменке в 15 миллионов рублей. Также больших денег стоил очень качественный ремонт.

Так, в полмиллиона рублей обошлась отделка стен из экологического материала, в шестьсот тысяч - пол из натурального камня. Кроме того, жилье оборудовано системой «умный дом», где вся техника работает с пульта управления.