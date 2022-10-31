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1 час назад

Сергей Карякин: никакого нападения на Карпова не было. Но он госпитализирован

Чемпионат.com

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал госпитализацию двенадцатого чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

Карякин прокомментировал госпитализацию Карпова
Фото: САХАРОВА АЛЁНА, «ЧЕМПИОНАТ»САХАРОВА АЛЁНА, «ЧЕМПИОНАТ»

«Я общаюсь с помощниками Анатолия Карпова — никакого нападения не было. Но он действительно госпитализирован. Если бы было нападение, то мы бы об этом сразу же узнали. Видимо, было неудачное стечение обстоятельств — падение. Пожелание Анатолию Евгеньевичу скорейшего выздоровления», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее сообщалось, что Карпов был найден без сознания у здания Госдумы в субботу 29 октября. В настоящий момент он находится в реанимации. Медики диагностировали у гроссмейстера закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости и сильное алкогольное опьянение.

Около спорта,Андрей Ирха,Сергей Карякин,Анатолий Карпов,Госдума,
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