Карякин прокомментировал госпитализацию Карпова

«Я общаюсь с помощниками Анатолия Карпова — никакого нападения не было. Но он действительно госпитализирован. Если бы было нападение, то мы бы об этом сразу же узнали. Видимо, было неудачное стечение обстоятельств — падение. Пожелание Анатолию Евгеньевичу скорейшего выздоровления», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.