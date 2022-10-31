Теннисистка обвинила экс-мужа в угоне ее Mini Cooper в Москве

Теннисистка Евгения Родина заявила об угоне своего Mini Cooper в Москве. В качестве подозреваемого она указала бывшего мужа — тренера Дениса Штейнгарта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Отмечается, что инцидент произошел еще в феврале 2021 года. Тогда Штейнгарт, по словам теннисистки, уехал на машине за 1,7 миллиона рублей с подземной парковки дома на Кронштадском бульваре, прихватив с собой все документы и комплекты ключей на нее.

Подать заявление об угоне только сейчас Родину заставили новые обстоятельства. По данным SHOT, теннисистке позвонили с неизвестного номера и сообщили, что ее автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, но адрес указывать не стали.

Родина потратила целый день, чтобы найти машину, она оказалась на Варшавском шоссе. При этом забрать машину спортсменка не смогла, поскольку это уже сделала другая девушка, которая по словам сотрудников штрафстоянки, имела все необходимые документы на Mini Cooper.