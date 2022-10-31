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54 минуты назад

Теннисистка обвинила экс-мужа в угоне ее Mini Cooper в Москве

Елена Прошина

Теннисистка Евгения Родина заявила об угоне своего Mini Cooper в Москве. В качестве подозреваемого она указала бывшего мужа — тренера Дениса Штейнгарта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Теннисистка обвинила экс-мужа в угоне ее Mini Cooper в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что инцидент произошел еще в феврале 2021 года. Тогда Штейнгарт, по словам теннисистки, уехал на машине за 1,7 миллиона рублей с подземной парковки дома на Кронштадском бульваре, прихватив с собой все документы и комплекты ключей на нее.

Угон иномарки с охраняемой парковки попал на видео

Подать заявление об угоне только сейчас Родину заставили новые обстоятельства. По данным SHOT, теннисистке позвонили с неизвестного номера и сообщили, что ее автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, но адрес указывать не стали.

Родина потратила целый день, чтобы найти машину, она оказалась на Варшавском шоссе. При этом забрать машину спортсменка не смогла, поскольку это уже сделала другая девушка, которая по словам сотрудников штрафстоянки, имела все необходимые документы на Mini Cooper.

На данный момент правоохранители организовали проверку по факту угона автомобиля теннисистки.

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