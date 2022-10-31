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1 час назад

Карпов подключен к аппарату ИВЛ

Спорт день за днем

Бывший чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили «Известия».

Карпов подключен к аппарату ИВЛ
Фото: ТАССТАСС

У Карпова диагностированы отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние.

По словам супруги Натальи Булановой, Карпов получил травмы в результате падения с крыльца подъезда. По сообщениям «Известий», в крови шахматиста нашли около 2,76 промилле алкоголя.

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Карпов - трёхкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин, трёхкратный чемпион мира ФИДЕ, двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, шестикратный победитель шахматных олимпиад в составе сборной СССР трёхкратный чемпион СССР, чемпион РСФСР (1970). Обладатель девяти шахматных «Оскаров».

В настоящий момент Карпов исполняет обязанности депутата Госдумы РФ. Представляет «Единую Россию».

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