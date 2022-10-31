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57 минут назад

Алёна Косторная показала свой образ на Хэллоуин. Фото

Чемпионат.com

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная опубликовала в социальных сетях новое фото. Алёна показала свой образ на празднование Хэллоуина.

Алена Косторная показала свой образ на Хэллоуин
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

В начале сентября Косторная успешно перенесла плановую операцию на бедре. На восстановление фигуристке понадобится полгода.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЁНЫ КОСТОРНОЙ

Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.

Около спорта,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Елена Буянова,
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