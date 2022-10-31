Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
28 минут назад

Фигуристка Медведева опубликовала фотографии в нижнем белье

Илья Родин

Российская фигуристка Евгения Медведева разместила в соцсетях свои новые фотографии в черном нижнем белье. Об этом пишет РИА «Новости».

Медведева опубликовала фотографии в нижнем белье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Медведева - двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных олимпийских медалей. В настоящее время участвует в шоу «Ледниковый период», на международных соревнованиях не выступает.

Поклонники восторженно встретили публикацию. Они подчеркнули, что спортсменка, как всегда, прекрасна, при просмотре фотографий «не поможет и огнетушитель».

https://t.me/jmedvedevaj_official/393

Кроме того, они оценили качество работы мастера, который проводил съемки. По их мнению, «Женя и фотограф нашли друг друга».

.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева решилась на откровенную фотосессию для журнала MAXIM. Наиболее скромные фотографии вышли в журнале, горячие позже появились на ее страницах в соцсетях.

Около спорта,Евгения Медведева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители