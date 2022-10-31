Медведева опубликовала фотографии в нижнем белье

Российская фигуристка Евгения Медведева разместила в соцсетях свои новые фотографии в черном нижнем белье. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что Медведева - двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных олимпийских медалей. В настоящее время участвует в шоу «Ледниковый период», на международных соревнованиях не выступает.

Поклонники восторженно встретили публикацию. Они подчеркнули, что спортсменка, как всегда, прекрасна, при просмотре фотографий «не поможет и огнетушитель».

https://t.me/jmedvedevaj_official/393

Кроме того, они оценили качество работы мастера, который проводил съемки. По их мнению, «Женя и фотограф нашли друг друга».

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