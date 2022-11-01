Шарапова: Мечтала о материнстве всю жизнь

«Что я считаю более сложным, материнство или выступление на корте? Вы знаете, мне сложно сказать! Я думаю, что всё зависит от того, какой период это в жизни у человека. Я не могу сравнить.



Но я действительно была готова к материнству, мечтала об этом всю жизнь. У меня хорошие отношения с моей мамой, мы очень близки, многим делимся. К тому же, я — единственный ребёнок в семье. Я чувствовала, что готова иметь собственного ребёнка и передавать ему свой опыт. Сейчас я очень рада, что могу наблюдать за тем, как растёт мой малыш. Но пока это всё ещё остаётся очень сложным. Я ещё пытаюсь во всём разобраться», — цитирует Шарапову NewBeauty.