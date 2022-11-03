Шахматист Карякин и боксер Лебедев рассказали о посещении новых регионов России

"Я жил [в детстве] в Кроматорске и регулярно бывал в соседних городах - Славянске, Мариуполе, все города региона я хорошо знаю, объездил, - сказал Карякин. - В этом году, когда я посещал Донецк, то было чувство, что я вернулся в то место, где мне хорошо. Сейчас ситуация сложная, но мы ее переживем. Я еще много раз поеду и в Донецк, и на другие освобожденные территории. Пока ситуация сложная, мы ждем общей победы, но я готов проводить мастер-классы с детьми на освобожденных территориях, безусловно".