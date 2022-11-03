Вяльбе: «Не хочу, чтобы мои дети были похожи на Моргенштерна»

«Моргенштерна показывают отовсюду и вбивают в детей, что он герой и классный. Я не хочу, чтобы мои дети были похожи на Моргенштерна. Он антигерой. И его пиарят целый день по телевизору! Слава богу, он свалил. Надеюсь, что не вернется обратно», — заявила Вяльбе.