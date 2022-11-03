Вяльбе: «Не хочу, чтобы мои дети были похожи на Моргенштерна»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом). Как сообщает «Матч ТВ», она призналась, что не хочет, чтобы ее дети брали пример с музыканта.
«Моргенштерна показывают отовсюду и вбивают в детей, что он герой и классный. Я не хочу, чтобы мои дети были похожи на Моргенштерна. Он антигерой. И его пиарят целый день по телевизору! Слава богу, он свалил. Надеюсь, что не вернется обратно», — заявила Вяльбе.
Напомним, что Моргенштерн уехал из России после того, как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что музыкант может быть связан с торговлей наркотиками. Какое-то время рэпер жил в ОАЭ, а после перебрался в Израиль. В мае 2022 года Минюст признал исполнителя иностранным агентом.