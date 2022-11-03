Боец MMA решил отправиться добровольцем на Украину

Российский боец ММА Игорь Уваров принял решение записаться добровольцем для участия в спецоперации на Украине. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу промоушена.

Фото: Пресс-служба лиги "Наше Дело" Пресс-служба лиги "Наше Дело"

Отмечается, что Уваров выступает в лиге «Наше дело». Под эгидой организации он одержал три победы. Боец не служил в армии, не имеет боевого опыта.

Уваров пояснил, что решил принять участие в спецоперации потому, что «позвало сердце». Он отчетливо осознал, что Россия нуждается в добровольцах.

«Мы ребята простые. Надо - значит, идем. Родина одна у нас, поэтому мы идем ее защищать, несмотря ни на что», - подчеркнул боец.