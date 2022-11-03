В Петербурге мобилизовали призера чемпионатов мира по стрельбе

Призер чемпионатов мира и Европы по стрельбе из пистолета Владимир Гончаров рассказал «Фонтанке» о том, что его мобилизовали. Он отметил, что пошел в военкомат сразу же, как получил повестку.

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Гончаров рассказал в телефонном интервью, что пошел в военкомат в тот же день, когда директор СШОР «Невские звезды» вручил ему повестку.

Бывший спортсмен отметил, что у него даже мыслей не было о том, чтобы получить отсрочку. Он добавил, что «[предположительно] мозгов не хватило. Кто-то умный, а кто-то воспитанный. Я скорее второй».

По его словам, семья восприняла известие о мобилизации с пониманием. Вместе с тем, родные сильно переживают за него.

Гончаров уточнил, что по прибытии в часть его назначили замкомбата по воспитательной работе. В его обязанности входит, в частности, обеспечение военнослужащих денежным и вещевым довольствием.

Он рассказал также, что с работы увольняться не пришлось. Руководство сняло его с зарплаты, но место за ним оставило. В настоящее время Гончарова замещает его бывший воспитанник.

На вопрос о том, какое настроение царит среди мобилизованных, замкомвзвода ответил, что в подразделении «вроде все взрослые мужики, но очень много жалобщиков, нытиков, обделенных, обиженных». Соответственно, настроение у всех разное.