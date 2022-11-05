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2 часа назад

Монсон заявил, что пойдет на фронт в случае получения повестки

Илья Родин

Экс-боец ММА Джефф Монсон рассказал о своих действиях в случае получения повестки в рамках частичной мобилизации. Он подчеркнул, что пошел бы на фронт. Об этом пишет портал Sports.ru.

Монсон высказался о получении повестки в военкомат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Монсон пояснил, что никто не желает умирать, в том числе, и он. Если бы ему пришла повестка, он бы «обеспокоился».

Вместе с тем, уточнил боец, смерти как таковой он боится. Поэтому пошел бы на фронт.

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Он отметил, что Россия дала ему нынешнюю жизнь и теперь она неразрывно связана со страной. Соответственно, сбежать он не смог бы, даже не смог бы об этом подумать.

Напомним, что на счету 51-летнего Монсона в ММА 87 боев (60 побед, 26 поражений и одна ничья). Свой последний поединок он провел в конце октября против Александра Ильясова.

Около спорта,Джефф Монсон,
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