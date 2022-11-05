Монсон высказался о получении повестки в военкомат

Экс-боец ММА Джефф Монсон рассказал о своих действиях в случае получения повестки в рамках частичной мобилизации. Он подчеркнул, что пошел бы на фронт. Об этом пишет портал Sports.ru.
Монсон пояснил, что никто не желает умирать, в том числе, и он. Если бы ему пришла повестка, он бы «обеспокоился».
Вместе с тем, уточнил боец, смерти как таковой он боится. Поэтому пошел бы на фронт.
Он отметил, что Россия дала ему нынешнюю жизнь и теперь она неразрывно связана со страной. Соответственно, сбежать он не смог бы, даже не смог бы об этом подумать.
Напомним, что на счету 51-летнего Монсона в ММА 87 боев (60 побед, 26 поражений и одна ничья). Свой последний поединок он провел в конце октября против Александра Ильясова.