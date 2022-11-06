Медведева рассказала про нового партнера

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась впечатлениями от выступлений в паре с актером Федором Федотовым в шоу «Ледниковый период».

Федотов заменил в проекте Даню Милохина, который объяснил свой уход усталостью и потерей интереса.

– За неделю вы поставили два новых номера.

– За три дня.

– Как удалось это пережить?

– На самом деле, это оказалось не так сложно, как мы думали. Во-первых, нам с Федей очень нравится то, что мы делаем. Мне приятно, что ему тоже со мн

Мне очень комфортно с ним по росту, по скорости, по умениям. Самое главное, что мы с ним уважаем друг друга, как люди. Для меня, как оказалось, это очень-очень важно.

Можно сколько угодно закрывать глаза на то, как разговаривает с тобой партнер, но на большом контрасте я почувствовала, что именно так партнер и партнерша должны друг друга уважать и взаимодействовать.

– Как тебе вернуться в соревновательный режим «Ледникового периода»?

– На самом деле, в моей жизни выступлений хоть отбавляй. Поэтому для меня важнее не куда я вернулась и

С Федей Федотовым откатали сегодня два номера с очень хорошими оценками. Я наконец-таки выдохнула и перекрестилась, потому что, наконец, хорошие оценки. Я могу сколько угодно говорить, что понимаю, что это шоу и все такое.

Но как спортсмен, я переживаю, когда нам что-то ставят и чувствуется какая-то предвзятость. Это очень сильно расстраивает, прям до слез. Сегодня было хорошо, – цитирует Медведеву Sport24.

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов