РУСАДА получило 50 запросов на использование запрещенных лекарств

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по октябрь 2022 года получило от спортсменов 50 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения, в 25 случаях организация пошла навстречу атлетам. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе РУСАДА.