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1 час назад

РУСАДА за 10 месяцев получило 50 запросов на использование запрещенных лекарств

ТАСС

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по октябрь 2022 года получило от спортсменов 50 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения, в 25 случаях организация пошла навстречу атлетам. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе РУСАДА.

РУСАДА получило 50 запросов на использование запрещенных лекарств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С января по октябрь 2022 года в РУСАДА поступило 50 запросов на оформление терапевтического использования, 25 запросов было одобрено", - сказала собеседница ТАСС.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Около спорта,Всемирное антидопинговое агентство,
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