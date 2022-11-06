РУСАДА получило 50 запросов на использование запрещенных лекарств

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по октябрь 2022 года получило от спортсменов 50 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения, в 25 случаях организация пошла навстречу атлетам. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе РУСАДА.
"С января по октябрь 2022 года в РУСАДА поступило 50 запросов на оформление терапевтического использования, 25 запросов было одобрено", - сказала собеседница ТАСС.
Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA).