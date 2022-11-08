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1 час назад

Илья Авербух заявил, что Милохин нанес моральную травму Жене Медведевой

Super.ruиещё 2

Кажется, Дане Милохину придется еще долго отдуваться за последствия своего внезапного решения покинуть шоу «Ледниковый период». Бросившего партнершу тиктокера уже успели осудить многие знаменитости: Татьяна Тарасова назвала поступок не характеризующим мужчину, а сами участники шоу не упускали возможности подшучивать над Милохиным на съемках.

Илья Авербух заявил, что Милохин нанес моральную травму Медведевой
Фото: Super.ruSuper.ru

«Устали? Может, в Дубай?» — смеялись ведущие, намекая на Даню, который объявил о своем решении во время отдыха в ОАЭ и объяснил его усталостью.

И хотя Жене Медведевой уже нашли нового партнера, о последствиях ухода Милохина вчера снова высказался Илья Авербух. В разговоре с «Матч-ТВ» хореограф заявил, что Даня нанес девушке «моральную травму».

Что ж, держим кулачки, чтобы новый партнер Жени — актер Федор Федотов, победивший в прошлом сезоне в паре с Татьяной Волосожар, — оказался надежнее.

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