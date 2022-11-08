Илья Авербух заявил, что Милохин нанес моральную травму Медведевой

Кажется, Дане Милохину придется еще долго отдуваться за последствия своего внезапного решения покинуть шоу «Ледниковый период». Бросившего партнершу тиктокера уже успели осудить многие знаменитости: Татьяна Тарасова назвала поступок не характеризующим мужчину, а сами участники шоу не упускали возможности подшучивать над Милохиным на съемках.
«Устали? Может, в Дубай?» — смеялись ведущие, намекая на Даню, который объявил о своем решении во время отдыха в ОАЭ и объяснил его усталостью.
И хотя Жене Медведевой уже нашли нового партнера, о последствиях ухода Милохина вчера снова высказался Илья Авербух. В разговоре с «Матч-ТВ» хореограф заявил, что Даня нанес девушке «моральную травму».
Что ж, держим кулачки, чтобы новый партнер Жени — актер Федор Федотов, победивший в прошлом сезоне в паре с Татьяной Волосожар, — оказался надежнее.